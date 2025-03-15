Клиенты обходят ограничения на переводы
Клиенты открывают дополнительные счета в разных банках или чаще пользуются переводами на IBAN, передает 24 Канал.
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В то же время некоторые клиенты банков стали осторожнее относиться к привычным переводам на карту близким или друзьям, пытаясь избежать возможных рисков.
Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская рассказала, что в первые недели февраля количество переводов снизилось примерно на 12%, а их объем – на 18%. Однако уже в середине месяца ситуация начала постепенно выравниваться, и ожидается небольшой рост в марте-апреле – в пределах 1-3%.
Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно "начальный период" после любых нововведений требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2-3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращения использования финансовой системы с незаконной целью.
Она также отметила, что большинство банков давно применяют рисковый подход к анализу клиентов, поэтому существенного увеличения количества рискоориентированых клиентов с 1 февраля не зафиксировано, несмотря на изменения в правилах переводов.
Как подготовиться к новым ограничениям
Анна Довгальская предоставила ряд практических рекомендаций, которые помогут клиентам адаптироваться к изменениям, которые вступят в силу с 1 июня 2025 года:
- Подготовьте документы, подтверждающие доходы (справки ОК5, ОК7, налоговая декларация, справки о зарплате, зачисления от госорганов, подтверждение волонтерской деятельности и т.д.) – это поможет, если будет необходимость повысить лимит.
- Не создавайте лишних счетов – лучше закрыть пустые или неактивные.
- Автоматизируйте регулярные платежи в банковских приложениях (например, за коммуналку или подписки).
- Пользуйтесь цифровыми инструментами, например приложение "Дія" или электронный кабинет налогоплательщика.