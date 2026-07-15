Обличчя Трампа все ж з'явиться на доларах: у США показали нову золоту монету

За час другого президентського терміну ім'ям Дональда Трампа вже назвали федеральні будівлі, аеропорти та мости, а його зображення з'явилося навіть у дизайні американських паспортів. Тепер же портрет господаря Білого дому планують розмістити й на справжніх грошах – рідкісний випадок в історії США.

Яким буде дизайн долара

У середу, 15 липня, ескізи нової монети номіналом один долар оприлюднив міністр фінансів Скотт Бессент. Її карбуватимуть із золота спеціально до 250-річчя незалежності країни "на честь вічного спадку свободи та як незмінний символ патріотизму".

Цікаво, що поряд з обличчям чинного президента з'явиться звичний для американської готівки напис In God We Trust, що в перекладі з англійської мови означає "Ми віримо в Бога".



Який вигляд матиме нова монета / Фото SecScottBessent/X

Утім, анонс уже викликав дискусію, адже федеральне законодавство фактично забороняє розміщувати зображення живих людей на грошах, зокрема на аверсі колекційних монет.

Однак ще торік у мінфіні переконували, що екземпляр із Трампом можна карбувати на підставі передбаченого дозволу на "зображення, що символізують 250-річчя США".

Нагадаємо, напередодні у Сенаті закликали розслідувати ініціативу з друком банкноти у 250 доларів, яку активно просували представники президентської адміністрації. Новий номінал також пропонували "прикрасити" портретом чинного президента.

Натомість в Україні до державного свята американців презентували нові срібні 10 гривень тиражем у 3 тисячі штук.