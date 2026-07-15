Яким буде дизайн долара

У середу, 15 липня, ескізи нової монети номіналом один долар оприлюднив міністр фінансів Скотт Бессент. Її карбуватимуть із золота спеціально до 250-річчя незалежності країни "на честь вічного спадку свободи та як незмінний символ патріотизму".

Цікаво, що поряд з обличчям чинного президента з'явиться звичний для американської готівки напис In God We Trust, що в перекладі з англійської мови означає "Ми віримо в Бога".



Який вигляд матиме нова монета / Фото SecScottBessent/X

Утім, анонс уже викликав дискусію, адже федеральне законодавство фактично забороняє розміщувати зображення живих людей на грошах, зокрема на аверсі колекційних монет.