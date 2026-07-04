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Її під час урочистостей Посольства США в Україні напередодні презентував особисто голова регулятора Андрій Пишний. Тираж склав 3 тисячі екземплярів, а художник – Володимир Таран.

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На аверсі монети зображено стилізований фрагмент прапора США, що майорить, а також напис "Многії літа". На реверсі поруч розмістили монументи "Статуя Свободи" та "Батьківщина-мати" із символічним вогнем, які уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності обох держав. По колу ж викарбувано напис "Вогонь свободи не згасити".

Монету виготовили зі срібла, її вага – 31,1 грама.

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За словами Пишного, за 250 років США пройшли шлях від молодої республіки до однієї з провідних держав світу, і для України ця історія має особливе значення – адже незалежність потрібно не лише здобути, а й захищати та відстоювати щодня.

Саме на знак поваги та вдячності Нацбанк презентує срібну монету. Це наша присвята багаторічному партнерству України та США,

– сказав очільник регулятора.

Пам'ятна річ буде доступна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку та в банків-дистриб'юторів. Інформацію про старт продажу обіцяють опублікувати на офіційних сайтах.

Нагадаємо, наразі в парламенті триває робота над законопроєктом №14093, що передбачає перейменування копійки на шаг. Одразу після схвалення регулятор прагне розпочати роботу над дизайном нових розмінних монет. Цікаво, що технічні характеристики, як-от діаметр і вагу, змінювати не планували.