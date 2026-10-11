Що відомо про новинку

Нацбанк презентував особливі 10 гривень ще на початку жовтня. Придбати їх українці зможуть в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора, а також у банках-дистриб'юторах. Оголошений тираж склав до 10 тисяч штук.

Пам'ятну монету "Під покровом" вагою 31,1 грама виготовили зі срібла 925 проби. "Вона присвячена всім, хто обрав шлях відваги та безкомпромісної боротьби за право українського народу жити на своїй землі", – йдеться в офіційному повідомленні.

Дизайн насичений дрібними деталями, кожна з яких має окреме значення. На реверсі зображені козак зі щитом і шаблею, а також українка-берегиня із соколом у руках. Перший образ символізує мужність і готовність боронити рідну землю, другий – родину, традиції, духовну спадщину та волю.

У центрі композиції розмістили будинки різних епох – від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок. Обидві постаті ніби огортають їх стилізованою тканиною з піксельним камуфляжем, приховуючи від ворога. Загальний силует водночас нагадує тризуб і відсилає до образу Дерева життя.



Пам'ятна монета "Під покровом" / Колаж 24 Каналу, фото НБУ

На аверсі відтворили сакральний образ Берегині – давній символ української духовної традиції, що уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу. Її постать нагадує янгола з розправленими крилами та символізує Покрову – невидимий духовний щит.

Голова регулятора Андрій Пишний також зауважив, що саме образ Покрови Пресвятої Богородиці став основою нової монети.

День захисників і захисниць України ми відзначаємо в день Покрови Пресвятої Богородиці, яка для українського воїнства здавна була символом заступництва, віри та надії,

– написав він у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні у вересні Нацбанк випустив іще одні срібні 10 гривень, увічнивши в дорогоцінному металі легендарну пісню "Червона рута" та пам'ять про її автора Володимира Івасюка.