Монета "Червона рута – голос поколінь"

Напередодні у вересні Нацбанк представив пам'ятну монету номіналом 10 гривень, яку виготовили зі срібла 925 проби. Тираж складе до 10 тисяч штук, тоді як заявлена маса – 31,1 грама.

На аверсі зобразили портрет Володимира Івасюка, поруч – нотний стан і ручка, а на піаніно – монограма митця. Тло доповнюють Карпати та річка у формі скрипки, річище якої проходить через збірку творів і символічно поєднує дві сторони монети. Праворуч розмістили квітку та силует дівчини з нею в руках.

На реверсі річка перетворюється на нотний стан з уривком мелодії та розбиває каміння, вивільняючи квітку червоної рути – символ національного духу, культурної ідентичності, любові та світла.



Який вигляд має монета / Колаж 24 Каналу, фото НБУ

Голова регулятора Андрій Пишний поділився, що нова монета має для нього особливе значення, передусім через зв'язок із рідним краєм посадовця – Буковиною, звідки й був родом сам Івасюк. Митець народився в Кіцмані, навчався й творив у Чернівцях, а у вересні 1970 року виконав пісню на Театральній площі міста.

Окрім того, у 1989 році Чернівці прийняли перший фестиваль "Червона рута", що став важливою подією для української музики.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ця монета поєднує дуже особисте для мене з тим, що давно стало частиною культурної пам'яті всієї країни… І мені подобається думка, що тепер ця мелодія звучатиме ще й у металі – як пам'ять про Івасюка, про українську пісню і про голос, який переходить від покоління до покоління.

До слова, нові 10 гривень можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора та в банках-дистриб'юторах. Про початок продажів повідомлять окремо.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні випустили ще одну срібну монету тиражем до 5 тисяч штук. Її присвятили 30-річчю проведення грошової реформи, завдяки якій гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території незалежної держави.