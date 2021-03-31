ОАЕ влаштували революцію на ринку нафти: як це вплине на вартість чорного золота

Об'єднані Арабські Емірати можуть кардинально змінити правила гри на ринку нафти. Йдеться про систему визначення цін на чорне золото. Про грандіозні плани ОАЕ – читайте далі.

Абу-Дабі почали продавати ф'ючерсні контракти на нафту. Головним експонатом у цій грі став емірат Фуджайра, з якого вже почали відправляти бочки з нафтою.

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Революційне рішення

Країни Перської затоки викачують приблизно 20 мільйонів барелів нафти кожного дня, а в Абу-Дабі хочуть, щоб їхні ф'ючерси та марка нафти Мурбан стали головними флагманами регіону.

Ф'ючерсний контракт — це документ, який засвідчує зобов'язання придбати базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

Найбільші виробники нафти в Перській затоці (Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ), столицею яких є Абу-Дабі, традиційно встановлюють ціни на нафту. Переважно, вони продають свою сировину напряму нафтопереробним підприємствам або міжнародним компаніям.

Але найважливіше, те що вони не дозволяють іншим клієнтам перепродавати нафту та використати можливість арбітражу, який існує на енергетичних ринках. Проте, Абу-Дабі відмовляється від цього обмеження з метою "відкрити" свою нафту для трейдерів.

Після цього, вартість нафти буде визначати ринок. Продаж нафти Мурбан на біржі стане момент фізичного об'єднання пустинних полів Абу-Дабі та світових ринків.

Державна енергетична компанія Abu Dhabi National Oil Co. виділила майже 900 мільйонів доларів на будівництво складів в печерах Фуджайри сховища для нафти об'ємом в 40 мільйонів барелів. Нові сховища та резервуари, які вже є, призначені для зберігання таких обсягів нафти, яких буде достатньо на випадок будь-яких непередбачених ситуацій.

ОАЕ влаштували революцію на ринку нафти / Фото unsplash

Створення нової елітної марки нафти – завдання не з простих. Нафтові трейдери не люблять зміни, особливо, коли переконані, що ринок добре справляється з балансуванням попиту та пропозиції.

На сьогодні найпопулярнішими марками нафти у світі єЗа даними сайту Oil Price chart, їхня вартість становитьдоларів за барель тадоларів за барель відповідно.

Компанія S&P Global Platts, яка надає інформацію про ринки енергоносіїв та сировину, викликала справжню бурю осуду після заяви про перегляд світових цін на нафту з категорії Dated Brent. Однак, цей план довелося відкласти на невизначений термін.

Dated Brent – головна в світі система оцінки сирої нафти.

Вигідна пропозиція

Виконавчий директор компанії Adnoc султан Ахмед Аль Джабер зазначив, що торгівля нафтою марки Мурбан вартує усіх зусиль. За його словами, політика прозорих цін дозволить їхнім клієнтам краще обмежувати ринкові ризики та керувати ними.

В Абу-Дабі переконані, що поєднання вигідної пропозиції, легкого доступу до ринків споживання нафти із Фуджайри та відсутність торгових обмежень привабить багатьох покупців.

Ф'ючерсною платформою ICE Futures Abu Dhabi буде управляти компанія International Exchange Inc., яка знаходиться в Атланті.

ОАЕ влаштували революцію на ринку нафти / Фото unsplash

Амбіційні плани

Об'єднані Арабські Емірати уже підготували досить амбіційний план щодо швидшої монетизації своїх вуглеводних ресурсів, на випадок, якщо попит на нафту почне знижуватися через тренд на зелену енергію.

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Держава прагне до 2030 року збільшити виробничі потужності з 4 мільйонів барелів в день до 5 мільйонів. Це допоможе ОАЕ стати найбільшим постачальником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії. Крім того, йдеться про те, що Мурбан може стати причиною виникнення напруги в ОПЕК.

Відомо, що країни Перської затоки домінують в регіоні та схильні цінувати єдність. Нагадаємо, минулого року держави-експортери нафти ухвалили безпрецедентне рішення: знизили обсяги видобування нафти з метою підтримання ціни на фоні пандемії коронавірусу. ОАЕ переконують, що їхні дії ніяким чином не вплинуть на держави ОПЕК та їх здатність визначати ціни на нафту.