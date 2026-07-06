ОАЕ таємно вивозили нафту під час війни, використавши тактику Росії, – ЗМІ

Уже за кілька тижнів після початку війни один із найбільших виробників нафти в Перській затоці почав непомітно вивозити сировину в обхід звичних маршрутів через Ормузьку протоку. Операція виявилася настільки успішною, що до моменту тимчасового перемир'я між США та Іраном країна майже повернулася до довоєнних обсягів транспортування сировини.

На які хитрощі пішли заради експорту

У Bloomberg розповіли, що йдеться про Об'єднані Арабські Емірати. Для цього там вдалися до методів, які зазвичай використовують країни, що перебувають під санкціями, – Іран, Росія та Венесуела.

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Зокрема, танкери вимикали транспондери, рухалися в темний час доби, після чого перевантажували нафту на інші судна вже за межами Ормузької протоки й поверталися по нові партії.

Однак для реалізації цієї схеми Абу-Дабі знадобився цілий флот, готовий проходити небезпечний маршрут – і на допомогу прийшла Sinokor Group корейського магната Чон Га Хюна.

Компанія щонайменше із середини квітня почала надавати свої судна в оренду для Abu Dhabi National Oil Co, а вже в червні майже половину всього нафтового експорту ОАЕ перевозили саме танкери під її контролем. Про це свідчать дані відстеження руху кораблів, зібрані ЗМІ на основі інформації аналітичних компаній Vortexa та Kpler, а також розмови з понад десятком суднових брокерів, трейдерів та інших представників галузі.

Нагадаємо, 1 травня країна вийшла з ОПЕК, прагнучи отримати більше свободи у використанні власних нафтових ресурсів і не залежати від квот на видобуток, які встановлює картель. Тож уже наступного місяця її експорт рекордно зріс.

Натомість ціна "чорного золота" у світі продовжує падати на тлі відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та попередніх домовленостей Ірану та США щодо припинення вогню в регіоні.