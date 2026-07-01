ОАЕ вийшли з ОПЕК і встановили нафтовий рекорд: що це означає для ринку

Об'єднані Арабські Емірати після виходу з ОПЕК різко наростили експорт нафти та конденсату. У червні країна зафіксувала рекордні обсяги поставок, скориставшись можливістю збільшити видобуток без обмежень квотами картелю.

ОАЕ наростили експорт нафти після виходу з ОПЕК до рекордного рівня

Об'єднані Арабські Емірати у червні значно збільшили поставки сирої нафти та конденсату на світовий ринок, повідомляє Reuters. За даними систем відстеження суден Kpler та Vortexa, обсяги експорту досягли найвищого рівня за весь період спостережень.

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Рішення ОАЕ припинити майже 60-річне членство в ОПЕК було ухвалене 1 травня. Таким кроком країна прагнула отримати більше свободи у використанні власних нафтових ресурсів і не залежати від виробничих квот, які встановлює організація.

Додатковим фактором для зростання експорту стала ситуація навколо Ірану та блокада Ормузької протоки. Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) організувала альтернативні маршрути транспортування, зокрема використовуючи танкери з вимкненими транспондерами, щоб знизити ризики атак.

За оцінками Kpler, у червні середній експорт нафти та конденсату з ОАЕ становив приблизно 3,7 мільйона барелів на добу. Це перевищило попередні показники, які до початку загострення на Близькому Сході перебували на рівні 3,1 – 3,3 мільйона барелів на добу.

Аналітик нафтової галузі Kpler Йоганес Раубалл зазначив, що останній значний стрибок експорту ОАЕ був зафіксований у квітні 2020 року. Тоді країна збільшила поставки до 3,44 мільйона барелів на добу після цінового протистояння між Саудівською Аравією та Росією.

Водночас нинішні рекордні показники частково пояснюються використанням запасів. За словами Раубалла, ОАЕ скорочують частину накопичених резервів, що допомагає підтримувати високі темпи експорту.

За даними Vortexa, з 1 по 29 червня обсяги відвантаження нафти з Абу-Дабі сягнули близько 4 мільйонів барелів на добу. Це суттєво вище за довоєнний рівень у 3,4 мільйона барелів на добу.

Основним напрямком поставок залишається Азія, однак попит на нафту з ОАЕ також зріс у країнах за межами цього регіону. Зокрема, більше сировини почали купувати країни Африки, західне узбережжя США, північно-західна Європа та держави Середземномор'я.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що вихід ОАЕ з ОПЕК може змінити баланс на нафтовому ринку. Країна отримала більше можливостей для збільшення експорту, однак подальший вплив цього рішення залежатиме від світового попиту, цін на нафту та геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Ціна нафти завершує квартал найбільшим падінням

Нещодавно ми говорили, що після деескалації між США та Іраном ринки дещо заспокоїлися, але говорити про остаточне зникнення ризиків для енергетичного сектору зарано. Попри режим припинення вогню сторони продовжили обмінюватися ударами, а повноцінні переговори щодо врегулювання конфлікту й досі не розпочалися.

Однак поточна ситуація, за якою й надалі уважно стежать трейдери, не завадила цінам на нафту закінчувати червень найбільшим квартальним падінням із часів пандемії COVID-19 на початку 2020 року.