Індія змінить підхід до імпорту нафти

Натомість дефіцит обсягів компенсуватимуть завдяки альтернативним варіантам, зокрема на спотовому ринку. Деталі у вівторок, 30 червня, повідомили в Bloomberg із посиланням на джерела, які побажали залишитися неназваними.

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Ймовірно, пріоритет нададуть збільшенню кількості короткострокових угод і домовленостям із трейдерами, які закуповують сировину в різних регіонах. Це мало б забезпечити стабільність постачань навіть у разі нових серйозних перебоїв, оскільки для диверсифікації розглядають Гаяну, Бразилію та США.

До слова, війна на Близькому Сході показала, наскільки сильно Індія залежить від енергоресурсів звідти, зокрема нафти та СПГ. Проблеми з імпортом уже призвели до дефіциту, зростання цін і значних збитків для дотичних підприємств у країні.

Їй навіть довелося вдаватися до дипломатичних кроків у розпал конфлікту. Наприклад, звертатися до іранських військових із проханням дозволити завантаженим танкерам рух Ормузькою протокою, а чиновники профільного міністерства активно телефонували високопосадовцям держав Перської затоки.

Міністр закордонних справ, а також сам прем'єр-міністр Нарендра Моді відвідали Об'єднані Арабські Емірати ;

; радник з питань національної безпеки мав поїздку до Саудівської Аравії ;

; натомість міністр нафти з метою забезпечення постачань побував у Катарі.

Цікаво! Індія імпортує близько 90% потрібної нафти – це в середньому близько 5 мільйонів барелів на добу. Такі компанії, як Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum, зазвичай купують майже половину сировини за довгостроковими контрактами, а решту – на спотовому ринку.

Якщо країна реалізує свої плани, це стане однією з наймасштабніших змін у її нафтовій стратегії за останні роки. Ба більше, влада прагне одночасно посилити енергетичну безпеку, але й не допустити суттєвого зростання витрат на закупівлі.