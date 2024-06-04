Акції компанії легендарного Воррена Баффета вмить обвалилися на 99%: як так вийшло

На Нью-Йоркській фондові біржі сталася технічна помилка, яка призвела до стрімкого падіння акцій різних компаній та зупинки торгів. Цей інцидент стався 3 червня.

Проблему на біржі вдалося виправити орієнтовно через 45 хвилин. Водночас ця подія не залишилася непоміченою.

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Чому стався збій на біржі у Нью-Йорку

Проблеми на біржі у Нью-Йорку почалися незадовго до 9:45 ранку. Саме тоді Consolidated Tape Association оновлювала програмне забезпечення. Саме ця система експлуатується дочірньою компанією NYSE.

вдалося змінити, коли Consolidated Tape Association повернулися до резервного центру обробки даних з іншою версією програмного забезпечення.

У Bloomberg додали, що ситуація, яка виникла на Нью-Йоркській фондовій біржі, нагадує події січня 2023 року. Тоді працівник резервного центру обробки даних Нью-Йоркської фондової біржі в Чикаго залишив систему резервного копіювання працювати з помилкою. Ця помилка спровокувала різкі цінові коливання під час відкриття ринку для акцій сотень компаній.

Що відомо про Нью-Йоркську фондову біржу Це головна фондова біржа США, а також найбільша фондова біржа світу. На цій біржі визначається всесвітньо відомий Промисловий індекс Доу-Джонса, а також індекси NYSE Composite і NYSE ARCA Tech 100 Index.

Які це мало наслідки

По-перше, збій на Нью-Йоркській біржі не зачепив цінні папери Nasdaq. В цілому на фондовому ринку США не зафіксували якихось наслідків. По-друге, через помилку на біржі зафіксували стрімке знецінення акцій низки компаній.

Серед них, зокрема, конгломерат Berkshire Hathaway Воррена Баффета і NuScale Power Corp. Через це їхні цінні папери можна було купити зі знижкою на рівні 99%. Проте на біржі пообіцяли скасувати угоди, які укладені під час збою.