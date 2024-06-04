Нагадаємо, що Лідія Степанівна пройшла 10 кілометрів із селища Очеретине, аби дістатися до підконтрольної території України. Її житло на Донеччині зруйнували росіяни.

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Перша реакція Monobank

У Monobank почувши цю історію, вирішили придбати сміливій жінці новий будинок. Зокрема, Олег Гороховський тоді також заявив, що жінка уже у власному домі обовʼязково доживе до того, моменту, коли військ агресора не буде в Україні.

Лідія Степанівна з селища Очеретине отримала новий будинок

У вівторок, 4 червня, Лідія Степанівна нарешті зайшла на територію свого нового будинку. Перші фото опублікував Олег Гороховський, прокоментувавши це так:

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Лідія Степанівна з новим будинком. Дай Боже їй здоров'я!

Monobank подарував будинок жінці, яка вийшла з окупації / Фото телеграм Олега Гороховського

Тиждень до того з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині також самостійно вибрався 88-річний Іван Якович. Чоловік йшов усю ніч, ховався від обстрілу, аби вийти на підконтрольну Україні територію, оскільки не хотів отримувати російський паспорт.