Акции компании легендарного Уоррена Баффета моментально обвалились на 99%: как так получилось

На Нью-Йоркской фондовой бирже произошла техническая ошибка, которая привела к стремительному падению акций различных компаний и к остановке торгов. Этот инцидент произошел 3 июня.

Проблему на бирже удалось исправить ориентировочно через 45 минут. В то же время это событие не осталось незамеченным.

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Почему произошел сбой на бирже в Нью-Йорке

Проблемы на бирже в Нью-Йорке начались незадолго до 9:45 утра. Именно тогда Consolidated Tape Association обновляла программное обеспечение. Именно эта система эксплуатируется дочерней компанией NYSE.

удалось изменить, когда Consolidated Tape Association вернулись в резервный центр обработки данных с другой версией программного обеспечения.

В Bloomberg добавили, что ситуация, которая возникла на Нью-Йоркской фондовой бирже, напоминает события января 2023 года. Тогда работник резервного центра обработки данных Нью-Йоркской фондовой биржи в Чикаго оставил систему резервного копирования работать с ошибкой. Эта ошибка спровоцировала резкие ценовые колебания во время открытия рынка для акций сотен компаний.

Что известно о Нью-Йоркской фондовой бирже Это главная фондовая биржа США, а также крупнейшая фондовая биржа мира. На этой бирже определяется всемирно известный Промышленный индекс Доу-Джонса, а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index.

Какие это имело последствия

Во-первых, сбой на Нью-Йоркской бирже не затронул ценные бумаги Nasdaq. В целом на фондовом рынке США не зафиксировали каких-то последствий. Во-вторых, из-за ошибки на бирже зафиксировали стремительное обесценивание акций ряда компаний.

Среди них, в частности, конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и NuScale Power Corp. Из-за этого их ценные бумаги можно было купить со скидкой на уровне 99%. Однако на бирже пообещали отменить сделки, которые заключены во время сбоя.