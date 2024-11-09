Apple більше не лідер: яка компанія стала найдорожчою у світі 

У рейтингу найдорожчих компаній у світі знову змінився лідер. Компанія Apple втратила першість на тлі ралі на ринках після виборів у США.

Найдорожча компанія у світі

Американська компанія Nvidia знову виросла в ціні. Завдяки цьому техгігант очолив рейтинг найдорожчих компаній у світі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринкова капіталізація Nvidia випередила Apple, перетнувши позначку в 3,6 трильйона доларів. Акції компанії подорожчали до рекордного рівня наприкінці тижня, оскільки на Волл-стріт тривало масштабне ралі після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Нагадаємо, що Nvidia в останні дні жовтня 2024 року уже виривалася в лідери рейтингу найдорожчих компаній у світі. Проте тоді техгігант утримував першість всього кілька годин.

На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються на рівні 147,57 долара за штуку. За останні 5 днів цінні папери подорожчали майже на 9%. З початку року акції техгіганта зросли в ціні на понад 198%, згідно з даними MarketWatch.