Apple больше не лидер: какая компания стала самой дорогой в мире

В рейтинге самых дорогих компаний в мире снова сменился лидер. Компания Apple потеряла первенство на фоне ралли на рынках после выборов в США.

Самая дорогая компания в мире

Американская компания Nvidia снова выросла в цене. Благодаря этому техгигант возглавил рейтинг самых дорогих компаний в мире. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рыночная капитализация Nvidia опередила Apple, пересекая отметку в 3,6 триллиона долларов. Акции компании подорожали до рекордного уровня в конце недели, поскольку на Уолл-Стрит продолжалось масштабное ралли после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Напомним, что, что Nvidia в последние дни октября 2024 года уже вырывалась в лидеры рейтинга самых дорогих компаний в мире. Однако тогда техгигант удерживал первенство всего несколько часов.

На момент создания этого материала, акции Nvidia торгуются на уровне 147,57 доллара за штуку. За последние 5 дней ценные бумаги подорожали почти на 9%. С начала года акции техгиганта выросли в цене более чем на 198%, согласно данным MarketWatch.