Найдорожча компанія у світі

На минулому тижні у рейтингу найдорожчих компаній тимчасово змінився лідер, пише Reuters. Йдеться про компанію Nvidia, яка склала конкуренцію техгіганта Apple.

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Nvidia очолила рейтинг найбагатших компаній завдяки рекордному зростанню вартості акцій, яке спровокував неймовірний попит на її ШІ-чіпи. Ринкова капіталізація компанії становила 3,53 трильйона доларів на момент досягнення першого місця в рейтингу. Компанія Apple на той момент опустилася на другу сходинку з капіталізацією на рівні 3,52 трильйона доларів.

До теми! Nvidia не вперше очолювала рейтинг найдорожчих компаній у світі. Аналогічний результат техгігант зафіксував у червні, але тоді її випередили Microsoft та Apple.

Станом 28 жовтня 2024 року компанія Apple знову вирвалася в лідери. На момент створення цього матеріалу, її ринкова капіталізація становить 3,5 трильйона доларів, згідно з даними Global Ranking. Водночас капіталізація Nvidia коливається на рівні 3,47 трильйона доларів.