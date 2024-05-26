Nvidia продовжує бити рекорди: головні перемоги техгіганта за квартал

Американська компанія Nvidia оприлюднила фінансові результати за перший квартал, зафіксувавши новий рекорд. Також корпорація оголосила про свої плани.

Згідно з даними CNBC, інвестори очікували, що виторг компанії Nvidia за перший квартал фіскального 2025 року складе 24,65 мільярда доларів, а прибуток на акцію буде на рівні 5,95 долара. Реальні показники перевершили прогнози.

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Nvidia встановила новий рекорд

Загалом за квартал компанія Nvidia зафіксувала виторг на рівні 26,04 мільярда доларів, що є рекордом показником. Зростанню цього показника сприяв бум штучного інтелекту. Зокрема, виторг зріс на 18% порівняно з попереднім кварталом. Крім того, у Nvidia зафіксували на 262% більший виторг, ніж роком раніше.

Водночас за квартал американська компанія "чистими" заробила 14,88 мільярда доларів порівняно з 2 мільярдами доларів роком раніше. Порівняно з попереднім кварталом цей показник зріс на 21%, а в річному розрахунку – на 628%. Дохід на акцію склав 5,98 долара, зрісши за три місяці на 21%, а за 12 місяців – на 629%.

американська корпорація має на меті провести дроблення цінних паперів (спліт), аби залучити більше дрібних інвесторів, для яких поточна ціна зависока. У Nvidia планують провести спліт акцій 7 червня 2024 року.

На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються на рівні 1069 доларів за штуку. З початку 2024 року цінні папери подорожчали майже на 115%, а за 12 місяців – на 173,38%, згідно з даними MarketWatch. Ринкова капіталізація техгіганта становить 2,66 трильйона доларів.