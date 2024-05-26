Бізнесмен повідомив, що компанія успішно завершила тестовий період на німецькому ринку. За його словами, сервісом уже користуються тисячі людей.
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Сервіс Liki24.com вийшов на німецький ринок
Антон Авринський також розповів, що компанія Liki24.com інвестувала 100 тисяч доларів на запуск проєкту на німецькому ринку, згідно з Forbes. Зокрема, вони зафіксували, що 10 тисяч клієнтів хоча б раз замовляли медикаменти з допомогою сервісу Liki24.com.
Наразі український стартап оцінюють на суму до 50 мільйонів доларів. Приблизну оцінку компанії надав фонд F1V станом на середину 2023 року з урахуванням інших бізнесів групи: Lab24 і Nasnaga. Антон Авринський додав, що компанія Liki24.com уже працює у трьох країнах Європейського Союзу:
- Німеччині;
- Румунії (з 2021 року);
- Італії (з 2022).
Нагадаємо, що у другій половині травня 2024 року з'явилася інформація, що існування найбільшого в Україні аптечного маркетплейса Tabletki.ua під загрозою. На офіційному сайті компанії зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають. Річ у тому, що Кабмін може заборонити бронювання ліків онлайн.