Nvidia продолжает бить рекорды: главные победы техгиганта за квартал

Американская компания Nvidia обнародовала финансовые результаты за первый квартал, зафиксировав новый рекорд. Также корпорация объявила о своих планах.

Согласно данным CNBC, инвесторы ожидали, что выручка компании Nvidia за первый квартал фискального 2025 года составит 24,65 миллиарда долларов, а прибыль на акцию будет на уровне 5,95 доллара. Реальные показатели превзошли прогнозы.

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Nvidia установила новый рекорд

Всего за квартал компания Nvidia зафиксировала выручку на уровне 26,04 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. Росту этого показателя способствовал бум искусственного интеллекта. В частности, выручка выросла на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, в Nvidia зафиксировали на 262% большую выручку, чем годом ранее.

В то же время за квартал американская компания "чистыми" заработала 14,88 миллиарда долларов по сравнению с 2 миллиардами долларов годом ранее. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель вырос на 21%, а в годовом расчете – на 628%. Доход на акцию составил 5,98 доллара, выросши за три месяца на 21%, а за 12 месяцев – на 629%.

американская корпорация намерена провести дробление ценных бумаг (сплит), чтобы привлечь больше мелких инвесторов, для которых текущая цена слишком высока. В Nvidia планируют провести сплит акций 7 июня 2024 года.

На момент создания этого материала, акции Nvidia торгуются на уровне 1069 долларов за штуку. С начала 2024 года ценные бумаги подорожали почти на 115%, а за 12 месяцев – на 173,38%, согласно данным MarketWatch. Рыночная капитализация техгиганта составляет 2,66 триллиона долларов.