На момент створення цього матеріалу, ціна акцій Nvidia коливається на рівні 859 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 2,1 трильйона доларів, за даними Global Ranking.
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Компанія Nvidia планує провести спліт акцій
У зв'язку з тим, що вартість акцій Nvidia наближається до 1 тисячі доларів, компанія планує провести дроблення цінних паперів (спліт). Головна ціль – залучити більше дрібних інвесторів, для яких поточна ціна зависока.
Для розуміння ситуації, з початку 2023 року акції виробника мікросхем подорожчали з 150 доларів до історичного максимуму на рівні 972 доларів (станом на 8 березня).
З січня 2024 року цінні папери Nvidia подорожчали на 81%. Потужним каталізатором фінансового успіху компанії залишається ажіотаж навколо штучного інтелекту. Крім того, 1 березня компанія Nvidia встановила ще один історичний рекорд, вперше досягнувши ринкової капіталізації на рівні 2 трильйонів доларів.
Нагадаємо, що у лютому 2024 року головний інвестиційний стратег з Bank of America відмітив стрімке зростання ринкової капіталізації Nvidia. Зокрема, це призвело до того, що ринкова вартість цієї компанії перевершив фондову біржу в Китаї.