Що відомо про побудову нового НПЗ у США?

Трамп вказав, що США готуються до енергетичного домінування, йдеться у повідомленні американського президента у соцмережі Truth Social.

Трамп оголосив про таке рішення на тлі відчутного зростання цін на бензин, повідомляє Reuters. Зауважимо, що свою роль відіграла і підготовка республіканців до проміжних виборів. Адже там визначатиметься, яка партія контролюватиме Конгрес протягом наступних 2 років президентства Трампа.

Зверніть увагу! Бензин подорожчав через події на Близькому Сході.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Дякуємо нашим партнерам в Індії та їхній найбільшій приватній енергетичній компанії Reliance за ці величезні інвестиції.

Уже відомо, що:

буде побудовано НПЗ, який зможе обробляти 168 тисяч барелів на день;

підприємство буде знаходитись в порту Браунсвілл.

Важливо! Побудова цього НПЗ має сприяти компенсації торговельного балансу з Індією.

Багато нафтопереробних заводів узбережжя Мексиканської затоки не можуть переробляти легку, малосірчисту сиру нафту, отриману методом гідравлічного розриву пласта, оскільки за останні 40 років вони були налаштовані на використання дешевшої важкої, малосірчистої сирої нафти, яка має вищу щільність і містить більше сірки,

– вказує видання.

Як ринок відреагував на заяву Трампа?