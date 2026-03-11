Что известно о строительстве нового НПЗ в США?

Трамп указал, что США готовятся к энергетическому доминированию, говорится в сообщении американского президента в соцсети Truth Social.

Трамп объявил о таком решении на фоне ощутимого роста цен на бензин, сообщает Reuters. Заметим, что свою роль сыграла и подготовка республиканцев к промежуточным выборам. Ведь там определится, какая партия будет контролировать Конгресс в течение следующих 2 лет президентства Трампа.

Обратите внимание! Бензин подорожал из-за событий на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Спасибо нашим партнерам в Индии и их крупнейшей частной энергетической компании Reliance за эти огромные инвестиции.

Уже известно, что:

будет построен НПЗ, который сможет обрабатывать 168 тысяч баррелей в день;

предприятие будет находиться в порту Браунсвилл.

Важно! Построение этого НПЗ должно способствовать компенсации торгового баланса с Индией.

Многие нефтеперерабатывающие заводы побережья Мексиканского залива не могут перерабатывать легкую, малосернистую сырую нефть, полученную методом гидравлического разрыва пласта, поскольку за последние 40 лет они были настроены на использование более дешевой тяжелой, малосернистой сырой нефти, которая имеет более высокую плотность и содержит больше серы,

– указывает издание.

