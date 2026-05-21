Україні вдалося: майже всі НПЗ в центральній Росії уражено

Стало відомо, що практично всі НПЗ в центральній Росії було уражено. Частина цих заводів скоротила виробництво. А є і ті підприємства, що повністю зупинилися.

Чому частина НПЗ Росії не працює?

Зупинка виробництв сталася саме через атаки українських дронів, повідомляє Reuters.

Читайте також Ціни на нафту відновлюються, адже ситуація на Близькому Сході змінюється

Як відомо, станом на 21 травня потужність російських НПЗ, що повністю зупинили або скоротили роботу, загалом сягнула понад 83 мільйонів метричних тонн на рік. Для розуміння, це приблизно 238 000 тонн на день.

Цікаво! Як вказують анонімні джерела, це приблизно – чверть загальної потужності нафтоперероблювання в Росії.

Як скорочення потужностей вплине на ситуацію в Росії?

Потрібно розуміти, що удари українських сил призвели до скорочення видобутку нафти в Росії. А саме вона є третім за величиною виробником у світі. Відповідно, це посилює тиск на російський бюджет, де і так значний дефіцит. Його рівень уже перевищує всі очікування.

За підсумками перших 4 місяців 2026 року бюджетний дефіцит в Росії становив 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, загалом за рік він очікувався у розмірі 50,5 мільярда доларів, повідомляє СЗРУ.

Бюджетна модель Росії тримається на держвитратах і боргах, тоді як нафтові доходи падають, а реальна економічна активність сповільнюється. Щоб звести кінці з кінцями, Москва, найімовірніше, ітиме трьома шляхами одночасно: підвищення податків, нарощування внутрішніх запозичень і скорочення окремих програм. Жоден з них не розв'язує проблему, а лише відтягує момент, коли рахунки стануть неоплатними,

– вказує українська розвідка.

Як ситуація з НПЗ вплине на паливо, що виробляється в Росії?

Кремль ще у квітні почав боротися з кризою на внутрішньому ринку, яка виникла саме через скорочення потужностей Зокрема, було заборонено експорт бензину з квітня до кінця липня, повідомляє Reuters.

Статистика показує, що сукупна частка пошкоджених НПЗ у виробництві російського палива складає:

30% – для виробництва бензину;

25% – для виробництва дизельного пального.

Як НПЗ Росії уразила Україна?