Почему часть НПЗ России не работает?

Остановка производств произошла именно из-за атак украинских дронов, сообщает Reuters.

Как известно, по состоянию на 21 мая мощность российских НПЗ, которые полностью остановили или сократили работу, в целом достигла более – 83 миллионов метрических тонн в год. Для понимания, это примерно 238 000 тонн в день.

Интересно! Как указывают анонимные источники, это примерно – четверть общей мощности нефтепереработки в России.

Как сокращение мощностей повлияет на ситуацию в России?

Нужно понимать, что удары украинских сил привели к сокращению добычи нефти в России. А именно она является третьим по величине производителем в мире. Соответственно, это усиливает давление на российский бюджет, где и так значительный дефицит. Его уровень уже превышает все ожидания.

По итогам первых 4 месяцев 2026 года бюджетный дефицит в России составил – 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, целом за год он ожидался в размере 50,5 миллиардов долларов, сообщает СВРУ.

Бюджетная модель России держится на госрасходах и долгах, тогда как нефтяные доходы падают, а реальная экономическая активность замедляется. Чтобы свести концы с концами, Москва, вероятнее всего, будет идти тремя путями одновременно: повышение налогов, наращивание внутренних заимствований и сокращение отдельных программ. Ни один из них не решает проблему, а лишь оттягивает момент, когда счета станут неоплатными,

– указывает украинская разведка.

Как ситуация с НПЗ повлияет на топливо, производимое в России?

Кремль еще в апреле начал бороться с кризисом на внутреннем рынке, который возник именно из-за сокращения мощностей В частности, был запрещен экспорт бензина с апреля до конца июля, сообщает Reuters.

Статистика показывает, что совокупная доля поврежденных НПЗ в производстве российского топлива составляет:

30% – для производства бензина;

25% – для производства дизельного топлива.

Как НПЗ России поразила Украина?