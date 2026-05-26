Обсяги перероблювання нафти впали: Індія оголосила про результати за квітень

Обсяги перероблювання нафти в Індії знизились. У квітні вони впали на 8,9%, якщо порівнювати з результатами березня. Ця ситуація є у тому числі наслідком подій на Близькому Сході.

Як впав рівень перероблювання нафти в Індії?

У квітні рівень перероблювання нафти на НПЗ Індії впав до 5,23 мільйона барелів на день, це приблизно – 21,39 мільйона метричних тонн, повідомляє Reuters.

Важливо знати! Саме Індія є третім серед найбільших імпортерів нафти у світі.

Для розуміння, саме протягом квітня рівень перероблювання нафти на нафтопереробних заводах Індії впав на 2,2%. Якщо рахувати у річному обчисленні.

Ситуація на Близькому Сході сильно вплинула на Індію. Адже вона почала шукати нові шляхи для отримання нафти. Потрібно розуміти, що раніше саме близькосхідна сировина складала більшу частину індійського імпорту.

Наразі Індія почала активно закуповувати нафту з:

Латинської Америки;

Африки.

Цікаво, що у квітні постачання російської нафти до Індії впали.

Індійський НПЗ Nayara Energy, який частково належить російському нафтовому гіганту "Роснєфть", отримав лише одну партію російської нафти у квітні. Адже цей НПЗ було повністю зупинено на більшу частину місяця для проведення планового технічного обслуговування,

– наголошує видання.

