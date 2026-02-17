"Мінімалку" рахуватимуть по-іншому: чого чекати від нового Трудового кодексу

В Україні планують оновити Трудовий кодекс. Проєкт нового документа визначає, що трудові права усіх українців повинні бути захищені однаково, а всі норми відповідати європейським стандартам.

Як кодекс визначає мінімальну зарплату?

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Дарія Марчак, пише Головбух.

Зокрема, для відповідності європейським директивам та нормам кодекс пропонує чітку методологію для визначення мінімальної зарплати в Україні.

Головний акцент робиться на тому, що розмір "мінімалки" повинен буди похідним від середньої зарплати українців.

Наразі конкретних параметрів для обчислення мінімальної зарплати немає.

Їх буде визначати Кабмін, але лише після того, як отримає консультації від соціальних партнерів.

Зауважте! Проєкт нового Трудового кодексу вже пройшов усі необхідні обговорення та погодження, повідомили в Мінекономіки. Документ обговорили з українськими роботодавцями, профспілками, експертами й міжнародними партнерами.

Які цифрові інструменти плануються?

Також важливий акцент новий Трудовий кодекс робить на цифровізації ринку праці. Це має допомогти повернути українців, які виїхали за кордон під час війни.

За словами Марчак, планують створити цифрові інструменти для цих громадян із широким функціоналом. Вони дозволять:

віддалено знайти роботу в Україні що відповідає навичкам людини;

оцінити, чи відповідають вміння та знання претендента вимогам роботодавця;

за необхідності отримати поради про перекваліфікацію чи додаткове навчання.

Важливо! Новий кодекс вже внесли до Верховної Ради. Кабмін передав документ депутатам на розгляд 7 січня 2026 року, наголосивши, що він має замінити застаріле трудове законодавство, яке діє ще з 1971 року.

Що ще відомо про новий кодекс?