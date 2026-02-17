Как кодекс определяет минимальную зарплату?

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Дарья Марчак, пишет Главбух.

В частности, для соответствия европейским директивам и нормам кодекс предлагает четкую методологию для определения минимальной зарплаты в Украине.

Главный акцент делается на том, что размер "минималки" должен быть производным от средней зарплаты украинцев;

Сейчас конкретных параметров для вычисления минимальной зарплаты нет.

Их будет определять Кабмин, но только после того, как получит консультации от социальных партнеров.

Обратите внимание! Проект нового Трудового кодекса уже прошел все необходимые обсуждения и согласования, сообщили в Минэкономики. Документ обсудили с украинскими работодателями, профсоюзами, экспертами и международными партнерами.

Какие цифровые инструменты планируются?

Также важный акцент новый Трудовой кодекс делает на цифровизации рынка труда. Это должно помочь вернуть украинцев, которые выехали за границу во время войны.

По словам Марчак, планируют создать цифровые инструменты для этих граждан с широким функционалом. Они позволят:

удаленно найти работу в Украине соответствующую навыкам человека;

оценить, соответствуют ли умения и знания претендента требованиям работодателя;

при необходимости получить советы о переквалификации или дополнительном обучении.

Важно! Новый кодекс уже внесли в Верховную Раду. Кабмин передал документ депутатам на рассмотрение 7 января 2026 года, отметив, что он должен заменить устаревшее трудовое законодательство, которое действует еще с 1971 года.

Что еще известно о новом кодексе?