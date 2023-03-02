У лютому 2023 року зафіксували піковий рівень постачання російської нафти під брендом Urals. Цьому сприяло рішення нафтопереробного заводу STAR, що належить азербайджанській нафтовій компанії SOCAR, про відновлення купівлі цієї сировини.

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Рекордні обсяги російської нафти у Туреччині

За останній місяць зими у турецькі порти прибуло 860 тисяч тонн сировини під маркою Urals. У січні цей показник становив 620 тисяч тонн нафти, а в грудні – 370 тисяч тонн у грудні.

У 2022 році Росія втратила свій основний ринок збуту. Йдеться про Європу. Головна причина – санкції проти держави-агресорки, а саме часткове ембарго від ЄС та цінова стеля від G7 на рівні 60 доларів за барель.

Водночас попит на російську сировину у Туреччині був на досить високому рівні. Максимум зафіксували у серпні – жовтні – від 1,3 до 1,4 мільйона тонн нафти на місяць. З них 700 тисяч тонн йшли на потреби нафтопереробного заводу STAR.

Наслідки цієї динаміки

Збільшення обсягів постачання російської нафти до Туреччини може мати кілька наслідків. По-перше, вартість цієї сировини, найімовірніше, зросте. У результаті Індія та Китай будуть вимушені конкурувати з офіційною Анкарою за чорне золото з Росії. Цей крок може завадити колективному Заходу підірвати фінансову основу Росії та послабити можливості агресора продовжувати війну в Україні.

Нагадаємо, що вище згадані країни Азії активи купують російську сировину попри повномасштабну війну проти України. Їхній імпорт навіть досягнув рекордних рівнів. При цьому і Китай, й Індія купують нафту з Росії із суттєвою знижкою.

У російському Мінфіні повідомили, що доходи від продажу нафти у січні впали на 40% у річному розрахунку. Зокрема, цьому сприяло те, що російську сировину Індія, Китай та Туреччина купували зі знижками на рівні 15 – 20 доларів за барель.