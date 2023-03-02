В феврале 2023 зафиксировали пиковый уровень поставок российской нефти под брендом Urals. Этому способствовало решение принадлежащего нефтеперерабатывающего завода STAR азербайджанской нефтяной компании SOCAR, о возобновлении покупки этого сырья.

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Рекордные объемы российской нефти в Турции

За последний месяц зимы в турецкие порты прибыло 860 тысяч тонн сырья под маркой Урал. В январе этот показатель составлял 620 тысяч тонн нефти, а в декабре – 370 тысяч тонн в декабре.

В 2022 году Россия потеряла свой основной рынок сбыта. Речь идет о Европе. Главная причина – санкции против государства-агрессора, а именно частичное эмбарго от ЕС и ценовой потолок от G7 на уровни 60 долларов за баррель.

В то же время, спрос на российское сырье в Турции был на достаточно высоком уровне. Максимум зафиксировали в августе – октябре – от 1,3 до 1,4 миллиона тонн нефти в месяц. Из них 700 тысяч тонн шли на нужды нефтеперерабатывающего завода STAR.

Последствия этой динамики

Увеличение объемов поставок российской нефти в Турцию может иметь несколько последствий. Во-первых, стоимость этого сырья, вероятнее всего, вырастет. В результате Индия и Китай будут вынуждены конкурировать с официальной Анкарой за чёрное золото из России. Этот шаг может помешать коллективному Западу взорвать финансовую основу России и ослабить возможности агрессора продолжать войну в Украине.

Напомним, что вышеупомянутые страны Азии активы покупают российское сырье, несмотря на полномасштабную войну против Украины. Их импорт даже достиг рекордных уровней. При этом и Китай и Индия покупают нефть из России с существенной скидкой.

В российском Минфине сообщили, что доходы от продажи нефти в январе упали на 40% в годовом расчете. В частности, этому способствовало, что российское сырье Индия, Китай и Турция покупали со скидками на уровне. 15 – 20 долларов за баррель.