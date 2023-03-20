Після найкращого тижня за 4 роки: біткойн зафіксував ще один важливий рекорд

Найвідоміша криптовалюта світу – біткойн – знову зафіксувала стрімке подорожчання. Що допомогло криптовалюті посилити свої позиції на ринку – читайте далі.

У понеділок, 20 березня, вартість біткойна зросла до максимуму за 9 місяців. Однією з ключових причин, яка сприяла подорожчанню цифрової монети – проблеми класичної банківської системи, про які стало відомо після краху банків у США.

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Стрімке подорожчання біткойна

У результаті інвестори зосередили більше уваги на цифрові активи. Завдяки цьому курс біткойна досягнув до найвищого рівня з червня 2022 року – до 28 474 доларів за монету.

Пізніше біткойн подешевшав на 1,8% до 27 549 доларів. Загалом коливання на ринку слідують після найкращого тижня для цифрової монети за 4 роки. За цей період криптовалюта зросла в ціні на 26%. Крім того, за останні 10 днів біткойн також зафіксував пікові результати із подорожчанням на 35%. Актуальні дані про динаміку біткойна на ринку:

Цифрова монета на цю мить торгується за ціною на рівні 28 265 доларів . За останні 24 години біткойн подорожчав на 3,97%;

. За останні 24 години біткойн подорожчав на Ринкова вартість криптовалюти становить 544,79 мільярда доларів ;

; Історичний максимум для біткойна зафіксували у листопаді 2021 року з ціною у майже 69 тисяч доларів, згідно з CoinDesk.

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Це результат потрясіння, яке сколихнуло світові ринки після краху кількох банків у США, а також поглинання найбільшим банком Швейцарії свого конкурента, який існував понад 160 років. Експерти також поділилися прогнозами для біткойна: