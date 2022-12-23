Рецесія в одній з країн G7 може настати до кінця 2022 року, – BBC

Економіка Великої Британії у третьому кварталі 2022 року скоротилася більше, ніж очікували. Що це може означати для країни з G7 – читайте далі.

За третій квартал (серпень – жовтень) ВВП Великої Британії знизилося на 0,3%, тоді як очікували скорочення на 0,2%. Однією з причин слабші інвестиції у бізнес, ніж прогнозували.

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Нова загроза для Великої Британії

Відтак економіка Великої Британії може увійти у фазу рецесії вже до кінця 2022 року. Крім того, різке зростання цін серйозно вдарить по темпах зростання. Згідно з класичним визначенням, країна перебуває у рецесії, якщо її економіка скорочується два квартали поспіль.

Експерти також переглянули показники ВВП за перші 6 місяців поточного року. Зокрема, повідомили, що у першому та другому кварталах економіка країни G7 зросла на 0,6% та 0,1% відповідно. До цього вказували, що зростання за ці два періоди складало 0,7% та 0,2%.

Цю ситуацію прокоментував глава з питань економічної статистики Національної статистичної служби Британії Даррен Морган. За його словами, перегляд оцінок за перші 6 місяців 2022 року – це ознака слабших, ніж очікували результати роботи економіки у річному розрахунку. До того ж фіксують суттєво ослаблення виробничих процесів. Морган також виокремив такі аспекти:

Доходи домогосподарств продовжують падати на тлі зростання цін;

Обсяги витрат вперше впали від весни 2021 року.