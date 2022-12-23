За третий квартал (август – октябрь) ВВП Великобритании снизилось на 0,3%, в то время как ожидали сокращения на 0,2%. Одной из причин более слабые инвестиции в бизнес, чем прогнозировали.

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Новая угроза для Великобритании

Следовательно, экономика Великобритании может войти в фазу рецессии уже к концу 2022 года. Кроме того, резкий рост цен серьезно отразится на темпах роста. Согласно классическому определению страна находится в рецессии, если ее экономика сокращается два квартала подряд.

Эксперты также просмотрели показатели ВВП за первые 6 месяцев этого года. В частности, сообщили, что в первом и втором кварталах экономика страны G7 выросла на 0,6% и 0,1% соответственно. До этого указывали, что рост за эти два периода составлял 0,7% и 0,2%.

Эту ситуацию прокомментировал глава по экономической статистике Национальной статистической службы Британии Даррен Морган. По его словам, пересмотр оценок за первые 6 месяцев 2022 года – это признак более слабых, чем ожидали результаты работы экономики в годовом расчете. К тому же фиксируют существенное ослабление производственных процессов. Морган также выделил следующие аспекты:

Доходы домохозяйств продолжают падать на фоне роста цен;

Объемы расходов впервые упали с весны 2021 года.