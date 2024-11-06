Найбагатший президент в історії США знову виграв вибори

Дональд Трамп знову став президентом США. Про це свідчать останні дані про голоси колегії виборників, але світ ще чекає на офіційне оголошення переможця. Це нагода це раз проаналізувати, яким капіталом він володіє.

Дональд Трамп переміг на виборах став президентом США

Політик та мільярдер Дональд Трамп відомий тим, що завжди був заможною людиною. 45-ий і невдовзі 47-ий президент США походить із багатої сім'ї. Його батько Фредерік Трамп був забудовником та власником кількох будівельних компаній. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Його капітал зосереджений, фактично, у двох сферах. По-перше, йдеться про нерухомість. Його інвестиції у цей сектор оцінили в 1,1 мільярда доларів. Варто додати, що в останні роки цей актив був досить проблемним через підвищення процентних ставок у США, віддалений формат роботи та перехід покупців в онлайн.

Важливо! За даними Associated Press, станом на 12:48 6 листопада Дональд Трамп набрав 277 голосів колегії виборників. Для перемоги потрібно мати 270 голосів.

На сьогодні найдорожчим активом в його портфелі є 57% акцій Trump Media and Technology Group. Це материнська компанія Truth Social. Частку Трампа оцінюють у 3,5 мільярда доларів.

Станом на 6 листопада ринкова капіталізація цієї компанії становить 6,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. Тоді як акції торгуються на премаркеті з ціною на рівні 44,09 долара. Цінні папери подорожчали майже на 30%.

Цікава деталь! Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США.

Нагадаємо, що акції компанії, як правило, зростають в ціні завдяки позитивним новинам для Трампа. За іншого сценарію, цей актив має тенденцію втрачати позиції на ринку.

На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює капітал Дональда Трампа в 6 мільярдів доларів. Днем раніше його статки становили 6,5 мільярда доларів.