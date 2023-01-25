Саудівська Аравія вивчає можливості цифрової нацвалюти: це частина революційної ініціативи

У Саудівській Аравії центральний банк повідомив про дослідження національної цифрової валюти. Більше про конкретні дії та плани країни – читайте далі.

Національний банк Саудівської Аравії вирішив більш інтенсивно досліджувати цифрову валюту. Проте жодного рішення про впровадження цього інструмента наразі немає.

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Варто додати, що Саудівська Аравія – це одна з перших держав у світі, яка звернула увагу на цифрові валюти від центральних банків. Ще у 2019 році, коли у країні повідомили про проєкт Aber.

Саудівська Аравія та національна цифрова валюта

Згідно з останніми даними, центробанк працює над етапом проєкту, головним фокусом якого є зосередження на внутрішніх варіантах використання національної цифрової валюти для гуртових продажів у співпраці з місцевими банками та фінтех-компаніями.

Також регулятор звертає увагу на вивчення низки аспектів, пов'язаних з національною валютою у цифровому форматі. Йдеться про:

Економічний вплив;

Готовність ринку;

Реалізацію платіжних рішень з використанням цього інструмента.

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. На саміті країн Перської затоки вони підписали 34 інвестиційні угодипро співпрацю у різних сферах.

Центробанк Саудівської Аравії має на мету розглянути у цьому контексті політичні, правові та нормативні аспекти застосування національної цифрової валюти. Крім того, у проєкті будуть брати активну участь місцеві банки та платіжні компанії.

Цей крок є частиною ініціативи Saudi Vision 2030, завдяки якій країна прагне скоротити свою залежність від нафти, диверсифікувати економіку та розвинути сектор соціальних послуг (освіта, охорона здоров'я, туризм, інфраструктура).