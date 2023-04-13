Долар США обвалився до мінімуму за кілька місяців

Долар США продовжує слабшати проти кошика з 6 інших валют. Одним із факторів, які підштовхнули валюту до нового обвалу, стали дані про інфляцію. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У четвер, 13 квітня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,19% до 101,31, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,21 – 101,60.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;

Це рекордне значення за 20 років; Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57, повідомляє видання CNBC.

Від чого залежить долар США

Долар впав до найнижчого рівня за два місяці після оприлюднення останніх даних щодо інфляції у США. За останній місяць цей показник суттєво сповільнився, пише Reuters. На цьому фоні зросли очікування, що центральний банк США невдовзі завершить цикл підняття базової ставки.

Нагадаємо, що торік Індекс долар США злетів до найвищого рівня за 20 років. Один із ключових факторів, який сприяв такій динаміці, – агресивна монетарна політика Федерального резерву.

У компанії MPS вважають, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%. Аналітики зауважили, що основою для такого прогнозу стали потенційна рецесія та наслідки краху американських банків.