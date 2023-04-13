Доллар США упал до минимума за несколько месяцев

Доллар США продолжает ослабевать против корзины из 6 других валют. Одним из факторов, подтолкнувших валюту к новому обвалу, стали данные об инфляции. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения во время торгов

В четверг, 13 апреля 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,19% к 101,31, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,21 – 101,60.

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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;

Это рекордное значение за 20 лет; В то же время минимальный уровень котировок составлял 99,57, сообщает издание CNBC.

От чего зависит доллар США

Доллар упал до самого низкого уровня через два месяца после обнародования последних данных по инфляции в США. За последний месяц этот показатель существенно замедлился, пишет Reuters. На этом фоне выросли ожидания, что центральный банк США вскоре завершит цикл поднятия базовой ставки.

Напомним, что в прошлом году Индекс доллар США взлетел до самого высокого уровня за 20 лет. Один из ключевых факторов, способствовавший такой динамике – агрессивная монетарная политика Федерального резерва.

В компании MPS считают, что во втором полугодии доллар США может упасть на 5%. Аналитики отметили, что основой такого прогноза стали потенциальная рецессия и последствия крушения американских банков.