"Новий геополітичний режим на ринках": що відбувається у світі після лавини криз

Потужна інвестиційна компанія BlackRock, яка є однією із найбільших у світі, заявила про початок нової ери на світових фінансових ринках. Це напряму пов'язано з низкою геополітичних викликів, які впливають на світ в останні роки.

Експерти виділили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пандемію коронавірусу, торгові війни, загострення ситуації на Близькому Сході. Вони назвали це лавиною криз, з якої стикнувся світ в останні кілька років. Це безпосередньо впливає на динаміку на ринках.

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Новий режим на фінансових ринках

У BlackRock наголошують, що це призвело до початку нової ери на фінансових ринках, коли геополітика стала постійним фактором ризику. Аналітики інвестиційної компанії вважають, що на тлі, зокрема, вище згаданих подій "ми увійшли до нового геополітичного режиму".

Експерти додають, що старі методи більше не діють. Цікаво, що зміни на ринках повідомили, коли індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average зафіксували нові рекорди, тоді як на ринках знову зростає оптимізм щодо того, що США вдасться уникнути рецесії у найближчій перспективі. Проте виділяють, що акції та облігації можуть не впоратися з геополітичними викликами, як це було раніше.

Геополітична фрагментація є однією з причин, чому ми спостерігаємо стійкий інфляційний тиск, а процентні ставки залишаються вищими за рівень, який був до пандемії коронавірусу,

– наголосили експерти.

Інфляційні ризики, спричинені війною, вже почали впливати на процеси у різних куточках ринку. Зокрема, атаки в Червоному морі на судна підвищують вартість морських перевезень, "розпалюючи" зростання цін на товари. Для прикладу, це призвело до хаосу на ринку кави. До того ж данська компанія Maersk вирішила змінити маршрути для своїх суден.

Ще один важливий фактор впливу – це протистояння між США та Китаєм, у якому Тайвань залишається надважливим питанням. У BlackRock наголошують, що це "нова норма", особливо якщо йдеться про технології та оборонний сектор.

До того ж новий режим на фінансових ринках, на думку експертів, також сприятиме новим інвестиціям у низку секторів. Серед них технології, "зелена" енергетика, оборонна, оскільки країни вкладають кошти у власні геополітичні цілі.