"Новый геополитический режим на рынках": происходящее в мире после лавины кризисов

Мощная инвестиционная компания BlackRock, являющаяся одной из крупнейших в мире, заявила о начале новой эры на мировых финансовых рынках. Это напрямую связано с рядом геополитических вызовов, влияющих на мир в последние годы.

Эксперты выделили полномасштабное вторжение России в Украину, пандемию коронавируса, торговые войны, обострение ситуации на Ближнем Востоке. Они назвали это лавиной кризисов, с которым столкнулся мир в последние несколько лет. Это оказывает непосредственное влияние на динамику на рынках.

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Новый режим на финансовых рынках

BlackRock отмечает, что это привело к началу новой эры на финансовых рынках, когда геополитика стала постоянным фактором риска. Аналитики инвестиционной компании считают, что на фоне, в частности, вышеупомянутых событий "мы вошли в новый геополитический режим".

Эксперты добавляют, что старые методы больше бездействуют. Интересно, что изменения на рынках сообщили, когда индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average зафиксировали новые рекорды, тогда как на рынках снова растет оптимизм по поводу того, что США удастся избежать рецессии в ближайшей перспективе. Однако выделяют, что акции и облигации могут не справиться с геополитическими вызовами, как это было раньше.

Геополитическая фрагментация является одной из причин, почему мы наблюдаем устойчивое инфляционное давление, а процентные ставки остаются выше уровня, который был до пандемии коронавируса,

– подчеркнули эксперты.

Инфляционные риски, вызванные войной, уже начали влиять на процессы в разных уголках рынка. В частности, атаки в Красном море на суда повышают стоимость морских перевозок, "разжигая" рост цен на товары. К примеру, это привело к хаосу на рынке кофе. К тому же датский компания Maersk решила сменить маршруты для своих судов.

Еще один важный фактор влияния – это противостояние между США и Китаем, в котором Тайвань остается очень важным вопросом. В BlackRock подчеркивают, что это "новая норма", особенно если речь идет о технологиях и оборонном секторе.

К тому же, новый режим на финансовых рынках, по мнению экспертов, также будет способствовать новым инвестициям в ряд секторов. Среди них технологии, "зеленая" энергетика, оборонительная, поскольку страны вкладывают средства в собственные геополитические цели.