США за день заробили 5 мільярдів доларів: усе завдяки Трампу

США впроваджують нову програму для імміграції в країну. Йдеться про "золоту картку", яка дає право іноземцям на постійне проживання в країні, але вони мають виконати важливу умову. Ця програма уже принесла США мільярди доларів.

США заробили мільярди доларів завдяки ініціативі Трампа

Президент Дональд Трамп запропонував замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту картку", пише 24 Канал з посиланням на Financial Ехргеѕѕ. Цей план очільник Білого дому представив ще в лютому 2025 року.

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Суть ініціативи полягає в тому, що особа, яка прагне отримати право на перебування у США, може купити "золоту картку" за 5 мільйонів доларів. Доходи від продажу "золотих карток" планують спрямувати на скорочення дефіциту державного бюджету.

До теми! Крім того, "золоті картки", які запропонував Дональд Трамп, – це крок, який відкриватиме іноземним інвесторам шлях до американського громадянства. "Золотими картками" Трамп прагне замінити програму "EB-5", яка існує з 1990 року та дозволяє іноземним інвесторам стати постійними жителями США

Крім того, цільовою аудиторією цієї програми є саме заможні люди, які будуть створювати робочі місяця в США. Всього за один день США продали 1000 "золотих карток". Це означає, що країна завдяки цій програмі заробила 5 мільярдів доларів.