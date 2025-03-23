США заработали миллиарды долларов благодаря инициативе Трампа

Президент Дональд Трамп предложил заменить визовую программу для иностранных инвесторов на так называемую "золотую карточку", пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Ехргеѕѕ. Этот план глава Белого дома представил еще в феврале 2025 года.

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Суть инициативы заключается в том, что лицо, которое стремится получить право на пребывание в США, может купить "золотую карточку" за 5 миллионов долларов. Доходы от продажи "золотых карточек" планируют направить на сокращение дефицита государственного бюджета.

К теме! Кроме того, "золотые карточки", которые предложил Дональд Трамп, – это шаг, что будет открывать иностранным инвесторам путь к американскому гражданству. "Золотыми карточками" Трамп стремится заменить программу "EB-5", которая существует с 1990 года и позволяет иностранным инвесторам стать постоянными жителями США

Кроме того, целевой аудиторией этой программы являются именно состоятельные люди, которые будут создавать рабочие месяца в США. Всего за один день США продали 1000 "золотых карточек". Это означает, что страна благодаря этой программе заработала 5 миллиардов долларов.