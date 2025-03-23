США заробили мільярди доларів завдяки ініціативі Трампа

Президент Дональд Трамп запропонував замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту картку", пише 24 Канал з посиланням на Financial Ехргеѕѕ. Цей план очільник Білого дому представив ще в лютому 2025 року.

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Суть ініціативи полягає в тому, що особа, яка прагне отримати право на перебування у США, може купити "золоту картку" за 5 мільйонів доларів. Доходи від продажу "золотих карток" планують спрямувати на скорочення дефіциту державного бюджету.

До теми! Крім того, "золоті картки", які запропонував Дональд Трамп, – це крок, який відкриватиме іноземним інвесторам шлях до американського громадянства. "Золотими картками" Трамп прагне замінити програму "EB-5", яка існує з 1990 року та дозволяє іноземним інвесторам стати постійними жителями США

Крім того, цільовою аудиторією цієї програми є саме заможні люди, які будуть створювати робочі місяця в США. Всього за один день США продали 1000 "золотих карток". Це означає, що країна завдяки цій програмі заробила 5 мільярдів доларів.