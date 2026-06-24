У червні Росія може експортувати рекордні обсяги нафти, але є нюанс

Наслідки українських атак на НПЗ і досі впливають на ключову для Росії галузь. Через перебої в роботі інфраструктури дедалі більше сировини спрямовують не на переробку, а на експорт.

Росія може встановити новий рекорд

Тож уже в червні країна-агресорка планує встановити новий рекорд із відвантаження нафти через свої основні західні порти. Деталі в середу, 24 червня, повідомили в Reuters із посиланням на три неназвані джерела у сфері торгівлі та портової діяльності.

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Йдеться про балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, а також чорноморський Новоросійськ. Сукупний обсяг експорту через них протягом першого місяця літа може сягнути близько 2,7 мільйона барелів на добу, а за однією з оцінок – навіть 2,8 мільйона.

У такому разі показник перевищить травневий рівень в орієнтовно 2,5 мільйона барелів на добу. Ба більше, це приблизно на 1 мільйон барелів більше за попередні прогнози на червень.

Зауважимо, подібний стрибок демонструє масштаби проблеми, з якою зіткнулася нафтопереробна галузь Росії. Повторні українські атаки змусили кілька великих заводів скоротити або повністю зупинити роботу, тож аби уникнути скорочення видобутку, сировину намагаються продавати за кордон.

Як це вплинуло на паливну кризу

Перебої також ускладнили ситуацію на внутрішньому ринку пального. У низці регіонів уже ввели обмеження на продаж через нестачу бензину та дизелю, а також довгі черги на АЗС.

Тож доки пропускна здатність НПЗ залишається нижчою за норму, Кремль постав перед складним завданням, що передбачає балансування між нарощенням експорту та недопущенням дефіциту всередині країни.

Водночас трейдери попереджають – додаткові російські постачання можуть посилити тиск на ціну нафти, яка й без того перебуває під впливом зростання пропозиції з боку Ірану.