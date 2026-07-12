Що відомо про новий випуск євро

Замість звичних мотивів на європейських грошах з'являться природні ландшафти або портрети видатних діячів. Над оновленням візуальної концепції вже активно працює ЄЦБ.

Після оголошеного у 2025 році конкурсу серед дизайнерів незалежне журі відібрало найкращі пропозиції. Опісля регулятор проведе громадське обговорення фінальних ескізів, а остаточний вигляд банкнот планують затвердити до кінця 2026 року.

За словами президентки ЄЦБ Крістін Лагард, це необхідно, аби гроші краще відображали сучасну Європу та були зрозумілішими для її громадян незалежно від віку чи походження.

Серед обраних концепцій:

європейська культура , яка об'єднує людей, сприяє поширенню спільних цінностей, інклюзивності тощо;

, яка об'єднує людей, сприяє поширенню спільних цінностей, інклюзивності тощо; річки й птахи, що "не знають кордонів", а також символізують свободу та єдність, зв'язок із природою.

Тож уже незабаром у кишенях громадян можуть з'явитися купюри із портретами грецької оперної співачки Марії Каллас, німецького композитора Людвіга ван Бетховена, науковиці Марії Склодовської-Кюрі, іспанського драматурга Мігеля де Сервантеса, італійського винахідника та художника Леонардо да Вінчі, а також австрійської письменниці й пацифістки Берти фон Зутнер.

За іншого розвитку подій євро прикрашатимуть будівлі європейських інституцій, пейзажі та птахи, як-от стінолаз, рибалочка, бджолоїдки, лелека, чоботар і сула атлантична.

Нагадаємо, напередодні оновлення також анонсували в Нацбанку України. Уже 4 вересня в готівковому обігу з'являться нові банкноти номіналом 2 тисячі гривень із портретом Василя Стуса.

Основним кольором купюри з понад 20 елементами захисту обрали синій, а на зворотному боці розмістили будівлю філологічного факультету Донецького національного університету.