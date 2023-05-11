Росіяни скиглять через втрату доходів від нафти та газу, назвавши конкретні цифри

Після повномасштабного нападу Росії на Україну на енергетичних ринках зафіксували суттєві зміни. Зокрема, агресор втратив свій головний ринок збуту на тлі санкцій – Європу. Проте результати за перші 4 місяці поточного року допомагають краще зрозуміти ситуацію.

Росія фіксує скорочення нафтогазових доходів

З початку року нафтогазові доходи Росії оцінили у 2,3 трильйона рублів. Водночас не нафтогазові доходи склали 5,5 трильйона рублів. Це суттєво відрізняється від показників за аналогічний період роком раніше.

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Згідно з останніми даними, з січня по квітень 2023 року доходи від газу та нафти Росії скоротилися на 52%. Про це повідомило Міністерство фінансів держави-агресорки. У російському відомстві виділили дві причини скорочення доходів:

Знецінення котирувань нафти марки Urals;

Зменшення обсягів експорту газу.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої російської марки нафти – Urals – коливається на рівні 55,90 долара за барель, за даними OilPrice.

Сумарно за перші 4 місяці поточного року до бюджету агресора надійшло 7,8 трильйона рублів. Це на 22% менше, ніж за такий же період торік. З іншої сторони витрати від січня зросли на 26% порівняно з показником за аналогічний період у 2022 році. Суму витрат оцінюють у 11,2 трильйона рублів.

Нагадаємо, що колективний Захід запровадив нафтові санкції проти Росії. Йдеться про часткове ембарго від ЄС та цінову стелю на рівні 60 доларів за барель, які вступили в дію 5 грудня 2022 року. Крім того, уже обговорювали можливість зниження граничної ціни для нафти від агресора. На жаль, ЄС та США вирішили, що наразі не потрібно ухвалювати це рішення.