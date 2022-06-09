За даними "Мінфіну", станом на 9 червня готівковий курс долара в банках України у середньому коливається на рівні 34,80 гривні за долар при купівлі. Тоді як продають валюту за 35,50 гривні за долар. За день цей показник не змінився.

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Курси трьох інших іноземних валют на ринку:

купівля – 36,80 гривні за євро, продаж – 37,80 гривні за євро;

за євро, продаж – за євро; купівля – 7,50 гривні за злотий, продаж – 8,12 гривні за злотий;

за злотий, продаж – за злотий; купівля – 41 гривня за фунт стерлінгів, продаж – 44,30 гривні за фунт стерлінгів.

Актуальний курс в обмінниках

Станом на 9 червня середній курс купівлі євро зупинився на рівні 37,36 гривні за євро. А от продають грошову одиницю ЄС за 37,64 гривні, згідно з даними Finance.ua. Котирування української гривні до долара США коливається на рівні 35,08 – 35,23 гривні за долар відповідно.

Водночас курс фунта стерлінга в обмінниках зупинився в діапазоні 43,41 – 45,35 гривні за британську валюту, тоді як для польського злотого дані такі:

купівля – 8,01 гривні за злотий;

за злотий; продаж – 8,18 гривні за злотий.

Курс валют на "чорному" ринку

На момент створення цього матеріалу долар США купують за ціною на рівні 35,15 гривні за долар. Тоді як продають цю валюту за 35,30 гривні за долар. Курси євро та польського злотого коливаються на таких рівнях:

купівля – 37,40 гривні за євро, продаж – 37,75 гривні за євро;

за євро, продаж – за євро; купівля – 8 гривень за злотий, продаж – 8,18 гривні за злотий.

Водночас фунт стерлінгів сьогодні купують на "чорному ринку" за 43 гривні, а продають валюту за ціною 44,85 гривні за фунт, повідомляє портал "Мінфін".

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