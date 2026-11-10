Удари по НПЗ спрацювали: Україна обвалила нафтопереробку Росії

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Як скоротилася нафтопереробка в Росії

З кінця жовтня українські безпілотники відновили масовані удари по російських НПЗ. За оцінками двох джерел у галузі, це скоротило потужності нафтопереробки країни приблизно на 30%, пише Reuters.

За даними видання, протягом останнього тижня атаки паралізували роботу дев'яти з 35 найбільших підприємств країни-агресорки, спровокувавши на них серйозні аварії.

Сумарна добова потужність заводів, що потрапили під удар, становить близько 300 тисяч тонн, або 2,2 мільйона барелів.

Тоді як загальну потужність первинної переробки нафти в Росії оцінюють приблизно у 930 тисяч тонн на добу.

Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли близько 700 тисяч тонн сирої нафти щодня.

За оцінками джерел видання, фактичне скорочення переробки може сягати 200 тисяч тонн на добу.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що Москва змушена постачати дизель на міжнародні ринки в межах домовленостей про експорт пального, виснажуючи власні запаси.

Що відомо про останні атаки

Серед російських підприємств, які найбільше постраждали від останніх атак, опинилися заводи:

у Рязані;

Ярославлі;

та Поволжі.

Одна з останніх атак відбулася в ніч проти понеділка. Український безпілотник уразив нафтопереробний завод у Киришах Ленінградської області – другий за величиною в Росії.

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Губернатор Ленінградської області повідомив, що внаслідок атаки нібито загинула жінка.

Україна ігнорує заклики припинити удари по російських енергетичних об'єктах– поскаржився міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Зауважте! Україна відновила удари по російській нафтопереробці після того, як оголошене Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я" так і не запрацювало. Росія продовжила свій терор українських електростанцій, тепломереж та водопостачання.

Нагадаємо, на тлі нової хвилі атак на НПЗ щонайменше у шести регіонах Росії знову запровадили обмеження на продаж бензину та дизеля. Зокрема, у Карелії на заправках "Роснефті" водіям дозволяють придбати не більше ніж 30 літрів бензину або 50 літрів дизельного пального за одну заправку.