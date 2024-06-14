Санкції в дії: у банках Москви виникли серйозні проблеми з валютою

Нові санкції США спровокували нову хвилю паніки серед росіян. Це призвело до досить потужних наслідків для банків у столиці держави-агресорки – Москві.

Нагадаємо, що після оголошення нового пакету санкцій, Московська фондова біржа заявила, що припиняє торги з доларом та євро. Проте у відділеннях банків закінчилася готівкова валюта, оскільки попит на неї стрімко зріс. Про це пишуть російські ЗМІ.

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У банках Москви не залишилося доларів та євро

Для прикладу, в одному з відділень московського банку "Авангард" від середи, 12 червня, усі долари розібрали. Крім того, додали, що станом 10 ранку в касі залишалася лише купюра 100 доларів старого зразка, тоді як інших доларів і євро буквально не було.

Про схожу ситуацію розповіли в "Альфа-банку": у касі не було ні євро, ні доларів. Операціоніст кредитора заявив, що всю валюту розкупили. Також повідомляють, що банк був готовий купити долари по 87 рублів, а продати по 97 рублів.

У 15 відділеннях "Сбербанку", які розташовані у різних районах Москви, також не було доларів та євро у готівці. За словами касирів, на валюту був підвищений попит.

Що ще відомо про санкції проти Росії та їхні наслідки: