Напомним, что после объявления нового пакета санкций, Московская фондовая биржа заявила, что прекращает торги с долларом и евро. Однако в отделениях банков закончилась наличная валюта, поскольку спрос на нее стремительно вырос. Об этом пишут российские СМИ.

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В банках Москвы не осталось долларов и евро

Для примера, в одном из отделений московского банка "Авангард" со среды, 12 июня, все доллары разобрали. Кроме того, добавили, что по состоянию 10 утра в кассе оставалась только купюра 100 долларов старого образца, тогда как других долларов и евро буквально не было.

О похожей ситуации рассказали в "Альфа-банке": в кассе не было ни евро, ни долларов. Операционист кредитора заявил, что всю валюту раскупили. Также сообщают, что банк был готов купить доллары по 87 рублей, а продать по 97 рублей.

В 15 отделениях "Сбербанка", которые расположены в разных районах Москвы, также не было долларов и евро в наличности. По словам кассиров, на валюту был повышенный спрос.

Что еще известно о санкциях против России и их последствиях: