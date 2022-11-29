Згідно з даними Adobe, цього року під час однієї з найбільших компаній зі знижками споживачі витратили на покупки онлайн рекордні 5,12 мільярда доларів.

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Рекорд для Чорної п'ятниці

Загалом онлайн-продажі у день масштабних знижок, виросли на 2,3% у річному розрахунку. Цікаво, що порівняно зі звичайним торговим днем у жовтні активність покупців у мережі виросла аж на 221%. Покупці найбільше обирали такі категорії товарів:

Електроніку;

Іграшки;

Тренажери.

Багато споживачів також надавали перевагу гнучкій системі платежів. Головна причина – інфляція, яка досі залишається серйозним викликом. Обсяги покупок за програмою "купи зараз – заплати пізніше" зросли на 78% порівняно з минулим тижнем, починаючи з 19 листопада, а дохід від цієї опції зріс на 81% за аналогічний період.

Згідно з даними Adobe, споживачі встановили ще один рекорд під час одного з найбільших державних свят – Дня подяки. Вони витратили на покупки онлайн 5,29 мільярда доларів. У попередньому році цей показник був нижчим на 2,9%.

Цікаво, що покупці витрачають в Інтернеті у цей день від 2 до 3 мільярдів доларів на день. Для сектору ритейлу зростання цього показник може стати перспективним індикатором на найближчі тижні, пише CNBC.