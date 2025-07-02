Яку валюту у вас не приймуть

Касир обміннику дійсно має право відмовитись приймати сильно пошкоджену валюту. Втім, ознаки значного пошкодження чітко прописані Національним банком України, пише 24 Канал з посиланням на відповідну постанові НБУ.

Дивіться також На ринку бум: ціна валют зросла усюди

Відмова в обміні валюти буде вважатись обґрунтованою, якщо банкнота має такі пошкодження:

розірвані або склеєні фрагменти;

пошкоджені елементи дизайну чи захисні ознаки;

зміна кольору паперу або зображень;

локальні забруднення (включаючи видимі під УФ-світлом), які займають понад 50% площі;

сильні загальні забруднення, зокрема такі, що викликають люмінесценцію паперу;

сліди опіків, трухлявість або пошкодження від вологи, хімічних речовин;

очевидні друкарські дефекти.

Що робити, якщо касир не хоче приймати пошкоджені гроші

Якщо банк або обмінник відмовляє у прийомі сильно пошкоджених іноземних банкнот, один із варіантів – скористатися послугою інкасо. Це означає, що за певну плату пошкоджену банкноту відправлять в іноземний банк-кореспондент для заміни.

Станом на 2025 рік комісії на інкасо в українських банках становлять:

ПриватБанк – 10%;

ПУМБ – 12%;

Райффайзен Банк – 7%;

MTB-Bank – 20%;

Кредобанк – 15%.

Важливо! Банки можуть змінювати коміссії. Крім того, можуть виникнути додаткові витрати – наприклад, за перевірку автентичності валюти.