Яку валюту у вас не приймуть
Касир обміннику дійсно має право відмовитись приймати сильно пошкоджену валюту. Втім, ознаки значного пошкодження чітко прописані Національним банком України, пише 24 Канал з посиланням на відповідну постанові НБУ.
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Відмова в обміні валюти буде вважатись обґрунтованою, якщо банкнота має такі пошкодження:
- розірвані або склеєні фрагменти;
- пошкоджені елементи дизайну чи захисні ознаки;
- зміна кольору паперу або зображень;
- локальні забруднення (включаючи видимі під УФ-світлом), які займають понад 50% площі;
- сильні загальні забруднення, зокрема такі, що викликають люмінесценцію паперу;
- сліди опіків, трухлявість або пошкодження від вологи, хімічних речовин;
- очевидні друкарські дефекти.
Що робити, якщо касир не хоче приймати пошкоджені гроші
Якщо банк або обмінник відмовляє у прийомі сильно пошкоджених іноземних банкнот, один із варіантів – скористатися послугою інкасо. Це означає, що за певну плату пошкоджену банкноту відправлять в іноземний банк-кореспондент для заміни.
Станом на 2025 рік комісії на інкасо в українських банках становлять:
- ПриватБанк – 10%;
- ПУМБ – 12%;
- Райффайзен Банк – 7%;
- MTB-Bank – 20%;
- Кредобанк – 15%.
Важливо! Банки можуть змінювати коміссії. Крім того, можуть виникнути додаткові витрати – наприклад, за перевірку автентичності валюти.